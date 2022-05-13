Мережу заправок, яку пов'язують з Медведчуком, передали в управління "Нафтогазу" - Шмигаль

Мережу заправок Glusco, яку пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, передали в управління НАК "Нафтогаз".
Це рішення допоможе у подоланні дефіциту пального в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - наголосив Шмигаль.
Зазначимо, що АЗС мережі Glusco пов'язують із кумом російського диктатора Путіна Віктором Медведчуком, якого затримала СБУ в підозрі у державній зраді.
Нагадаємо, Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити.
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