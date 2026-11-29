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Мережі АЗС скинули ціни на пальне — де найдешевше заправити автівку 29 листопада
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.
Сьогодні, 29 листопада, найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у мережах становить близько 80,50 грн за літр.
Про це повідомляє “Главком”.
Ціни на пальне 29 листопада
Порівняно з 28 листопада, у мережі UPG здешевшав преміальний дизель також на 4 грн/л.
В Окко ціни не змінилися від учора.
У WOG преміальний дизель підвищився в ціні на 5 грн/л. У KLO, Socar, «БРСМ-Нафта» та «Укрнафті» ціни також не змінилися.
Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO — 76,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar — 85,90 грн/л.
Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «БРСМ-Нафта» — 92,99 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля — у Socar, 101 грн/л.
Нагадаємо, економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть здешевшати бензин і дизельне пальне. За його словами, ціни на пальне в Україні можуть знизитися на 20% від нинішньої вартості.