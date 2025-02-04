Мешканці однієї з областей отримати 20 тис. грн: кому доступні виплати

У лютому жителі Донецької області мають можливість оформити кілька видів матеріальної підтримки. Допомога призначена насамперед для тих, хто постраждав через воєнні дії.

Про це повідомили в ГО "ВПО України" в Telegram.

Отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську, - які так інакше постраждали унаслідок війни з РФ.

Допомога доступна:

краматорцям, які постраждали внаслідок воєнних дій;

громадянам, чиє майно пошкоджено від атак РФ.

Матеріальну допомогу призначають на підставі особистої заяви громадянина. Заяву потрібно подати до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міської ради. У разі поранення особи розмір матеріальної допомоги становитиме:

важке поранення - 20 тис. грн;

інші поранення - 5 тис. грн.

Однак у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:

на підставі надання заявником неповних або недостовірних даних;

у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень або повного використання коштів місцевого бюджету.

Як повідомлялося, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025-го оформити щомісячну доплату, розмір якої 944 грн.

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