Мешканці однієї з областей отримати 20 тис. грн: кому доступні виплати

Аби отримати матеріальну допомогу, треба написати заяву.
У лютому жителі Донецької області мають можливість оформити кілька видів матеріальної підтримки. Допомога призначена насамперед для тих, хто постраждав через воєнні дії.
Про це повідомили в ГО "ВПО України" в Telegram.
Отримати виплати зможуть громадяни, які проживають у Краматорську, - які так інакше постраждали унаслідок війни з РФ.
Допомога доступна:
- краматорцям, які постраждали внаслідок воєнних дій;
- громадянам, чиє майно пошкоджено від атак РФ.
Матеріальну допомогу призначають на підставі особистої заяви громадянина. Заяву потрібно подати до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міської ради. У разі поранення особи розмір матеріальної допомоги становитиме:
- важке поранення - 20 тис. грн;
- інші поранення - 5 тис. грн.
Однак у наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:
- на підставі надання заявником неповних або недостовірних даних;
- у зв'язку з відсутністю кошторисних призначень або повного використання коштів місцевого бюджету.
Як повідомлялося, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025-го оформити щомісячну доплату, розмір якої 944 грн.