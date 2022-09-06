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Мешканці Закарпаття отримають додаткову грошову допомогу за прихисток переселенців

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Мешканці Закарпаття отримають додаткову грошову допомогу за прихисток переселенців

Харкоівська ОВА

Закарпатцям виплатять одноразову фінансову допомогу за прихисток ВПО.

На Закарпатті місцеві жителі, котрі безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету в розмірі 4 тисячі гривень.

Про це повідомляється на сайті Закарпатської ОВА.

"Одноразову виплату 4 000 гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньо переміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби", – зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла.

Для отримання допомоги необхідно подати такі документи:

  • копія документа, що посвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);
  • копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, що підтверджує повноваження представника власника;
  • копія довідок внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщені в житловому приміщенні заявника;
  • довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

Нагадаємо, деякі українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть отримати 20 тисяч гривень фінансової допомоги.

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