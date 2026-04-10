Мешканці Києва можуть отримати 40 тис. грн: кому обіцяють виплати

Гроші. / © Національний банк України

Реклама

У Києві мешканці будинків, де інженерні мережі були пошкоджені внаслідок російських атак, можуть отримати 40 тисяч гривень. Це - одноразова матеріальна допомога.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

За даними влади, йдеться про міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам". Допомога надається, якщо у будинку були пошкодження через аварії на інженерних мережах, прорив труб чи затоплення після обстрілів.

Реклама

Втім, право на отримання виплату мають власники або співвласники лише того житла, яке було пошкоджено внаслідок російських ударів після 1 січня 2026-го. Важливою умовою є підтвердження аварії чи затоплення.

Як отримати кошти і куди можна витратити

Для отримання допомоги необхідно подати заяву (зразок) та пакет документів:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер платника податків (за наявності);

довідку про пошкодження житла від організації з обслуговування житлового фонду;

реквізити банківського рахунку.

Подати документи можна особисто - за адресою просп. Любомира Гузара, 7, каб. 115 та 116, або ж відправити електронною поштою: social@kyivcity.gov.ua.

Кошти можна спрямувати на:

Реклама

відновлювальні роботи у квартирі;

усунення наслідків пошкодження;

придбання необхідних опалювальних приладів.

В Україні 7 квітня стартували виплати 1500 грн. Гроші нарахують автоматично тим громадянам, які користуються соціальною підтримкою держави. Кошти надійдуть на банківські картки або через «Укрпошту».

Окрім того, понад 8700 українських родин, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 грн. На ці потреби Уряд спрямував 56,6 млн грн донорських коштів.