Металурги просять Зеленського ініціювати переговори зі США щодо заміни сталевого мита на тарифні квоти в рамках надання економічної допомоги

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до президента України Володимира Зеленського з проханням сприяти ініціюванню Урядом України переговорів з Урядом США щодо скасування 25% мита при імпорті української металопродукції на американський ринок. Копії відповідного документа також направлені на адресу Кабінету Міністрів та тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Звернення з'явилося після заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена про те, що на тлі стягування російських військ на український кордон офіційний Вашингтон розглядає питання щодо надання Україні економічної підтримки, зокрема для стабілізації економіки та фінансового сектора.

Українська металургія зараз переживає не найкращі часи, йдеться у листі. Зокрема, 2021 року Україна опустилася на 14-те місце у світовому рейтингу виробників сталі, хоча ще 2020 року посідала 11-те місце. "Одна з головних причин — загороджувальні мита на українську металопродукцію, що діють у багатьох країнах світу, зокрема в США", — зазначили в "Укрметалургпромі".

Так, США ввели 25%-не мито на імпорт усіх видів сталевої продукції у березні 2018 року. Таке рішення ухвалив 45-й Президент США Дональд Трамп із міркувань національної безпеки, скориставшись розділом 232 закону США "Про розширення торгівлі" від 1962 року. Згодом кілька держав домоглися виключення з-під дії цього мита, а наприкінці минулого року такий статус набув і Євросоюз. В результаті, майже 80% від усього імпорту сталі в США відвантажувалося без застосування 25%-го мита щодо 34 країн світу.

"Україна є стратегічним партнером США і має кілька виняткових обставин – агресія Росії, окупація Донбасу та анексія Криму, що призводить до складної економічної ситуації. Тому офіційний Київ може розраховувати на позитивне рішення Вашингтона щодо скасування сталевого мита", — вважають в "Укрметалургпромі" .

За даними об'єднання, частка української продукції в структурі сталевого імпорту в США становить менше ніж 1%, тому не може бути загрозою нацбезпеці США. Своєю чергою гірничо-металургійний комплекс України у разі отримання доступу до американського ринку може стати фактором стабілізації економічної ситуації, оскільки генерує понад 35 млрд грн податків, а експорт металургійної продукції забезпечує майже третину валютних надходжень до нашої країни, вважають металурги.

"Тому цілком очевидно, що зараз, після оприлюднення намірів США надати Україні економічну підтримку, Уряд України може звернутися до Вашингтона щодо виключення України з-під дії 25% мита із заміною його на тарифну квоту на безмитні поставки української сталі в США", – резюмували в об'єднанні.