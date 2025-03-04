Метінвест Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів

Групу Метінвест увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України - за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії Метінвест Політехніка.

Рейтинг склало видання OBOZ.ua - воно проаналізувало умови, які пропонують українцям десятки найбільших роботодавців із різних галузей, зокрема зарплату, можливості навчання, кар’єрного зростання та соціальну відповідальність бізнесу.

Так, Метінвест отримав відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить Метінвест лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.

У Групі розробили комплексну екосистему реінтеграції колишніх військових, яка охоплює підтримку в усіх сферах роботи та життя. Серед напрямів — здоров’я і добробут, навчання ветеранів, юридична й матеріальна допомога, соціальна підтримка, а також підготовка керівників і колективів до повернення ветеранів.

На підприємствах Метінвесту також запроваджено програми перекваліфікації та професійної адаптації, які проходять і ветерани, які за станом здоров’я не можуть повернутися на свої робочі місця. У 2024 році професійне навчання, зокрема курси цільового призначення, пройшли 15,5 тисяч людей.

У номінації «Місце для амбітних» Метінвест розділив першість із компаніями ОККО та Нова пошта. Тут основними складниками перемоги стали найкращі умови для кар’єрного зростання, а також програми корпоративної освіти та підвищення кваліфікації. Тут відзнаку компанії гарантувало відкриття вишу Метінвест Політехніка, який надає нові можливості для навчання та кар’єрного зростання в інженерній сфері. У гірничо-металургійний університет Метінвест вже інвестував 513 млн грн.

З 2022 року студентами вишу стало понад 1080 людей, а курси підвищення кваліфікації та тренінги пройшли понад 4300 слухачів. Торік 26 ветеранів розпочали навчання на бакалавраті та магістратурі цього університету – це співробітники підприємств Метінвесту та оборонці Маріуполя.

Нагадаємо, раніше програма Групи Метінвест «Шлях героя: реінтеграція ветеранів і ветеранок» здобула відразу дві нагороди премії «HR-бренд 2024» — гран-прі та перемогу в номінації «Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя». Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.