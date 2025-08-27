Метінвест Ахметова – найбільший приватний роботодавець для ветеранів в Україні – ЗМІ

Реклама

У Метінвесті діють ветеранські спільноти, програми професійної адаптації, психологічної допомоги, а також юридичної підтримки. Крім того, захисники можуть безкоштовно пройти навчання або підвищити кваліфікацію у технічному університеті компанії – Метінвест Політехніці.

Наразі Метінвест залишається одним із найбільших роботодавців в Україні серед промислових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення підприємства групи забезпечували роботою понад 100 000 осіб. Попри втрату активів на тимчасово окупованих територіях, компанія продовжує операційну діяльність на підприємствах у Кривому Розі, Кам’янському та Запоріжжі.