Метінвест Ахметова – найбільший приватний роботодавець для ветеранів в Україні – ЗМІ

Група Метінвест, що входить до складу SCM Ріната Ахметова, є найбільшим приватним роботодавцем для ветеранів війни в Україні. Компанія створила комплексну систему підтримки захисників, яка охоплює як своїх працівників, так і військовослужбовців з інших сфер.

У Метінвесті діють ветеранські спільноти, програми професійної адаптації, психологічної допомоги, а також юридичної підтримки. Крім того, захисники можуть безкоштовно пройти навчання або підвищити кваліфікацію у технічному університеті компанії – Метінвест Політехніці.

Наразі Метінвест залишається одним із найбільших роботодавців в Україні серед промислових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення підприємства групи забезпечували роботою понад 100 000 осіб. Попри втрату активів на тимчасово окупованих територіях, компанія продовжує операційну діяльність на підприємствах у Кривому Розі, Кам’янському та Запоріжжі.

