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ТСН у соціальних мережах

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Метінвест Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні

Група Метінвест стала лідером рейтингу найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту за версією delo.ua. Разом із Київською школою економіки видання опитало понад 200 найбільших компаній України, дослідило їхній внесок в освітній сектор і визначило 52 лідери.

Метінвест Ахметова очолив рейтинг найбільших інвесторів в освіту в Україні

До першої п'ятірки найбільших інвесторів в освіту також увійшли IT-компанії Intellias і Sigma Software, ПУМБ та агрохолдинг Kernel.  

У 2022-2025 роках Метінвест інвестував в розвиток освіти 570 млн грн, а його індекс освітньої філантропії становить 95,10 із 100 балів. 

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет Метінвест політехніка. У 2021-му університет отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів до вишу, у 2024-му — випуск перших 143 магістрів, а у 2025-му — ще 124 магістрів. 

Нині Метінвест Політехніка надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 — магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги. У створення матеріальної бази та розвиток Метінвест Політехніки компанія інвестувала 513 млн грн.

Також Метінвест розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів — архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка профтехів тощо.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Також нещодавно компанія запустила програму для повернення додому українців-студентів у Великій Британії Steel Force: вона розрахована на українських студентів, які здобувають вищу освіту в Англії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
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