Метінвест Ахметова ввійшов ТОП-30 кращих роботодавців для ветеранів - Forbes Ukraine

Метінвест Ахметова назвали одним з кращим роботодавців для ветеранів в Україні по версії Forbes

Група Метінвест увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 в Україні за версією Forbes Ukraine. Скласти рейтинг виданню допомагало журі, до складу якого увійшли представники Korn Ferry, патронатної служби бригади «Хартія» та «Янголи» (3-ї ОШБр), Офісу ветеранів та їхніх родин УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проєкту HRD club та Forbes Ukraine.

 Як пише видання, у Метінвесті — одна з найбільших «корпоративних» ветеранських спільнот: там працюють майже 1000 демобілізованих співробітників. Бюджет програм підтримки та адаптації ветеранів — приблизно $550 000. Найбільші статті витрат — розроблення навчальних програм, психологічна допомога та літній відпочинок для дітей.

Ветерани компанії можуть навчатися в Метінвест Політехніці — здобувати вищу освіту, суміжну спеціальність або підвищувати кваліфікацію. Доступні програми перекваліфікації та професійної адаптації.

На базі санаторію розроблено програму психофізичної реабілітації «Ветеранський кемпінг»: ветерани проходять оздоровчі процедури та працюють із психологами та менторами. Ще один інструмент ментального відновлення — заняття «Побратим», на яких ветерани діляться досвідом одне з одним.

З майже 50 000 працівників компанії 8 182 служать у Силах оборони. За реінтеграцію ветеранів відповідає координатор у корпоративному центрі та по одному представнику на кожному підприємстві Групи.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест Ріната Ахметова інвестувала понад 28 млрд грн у вітчизняну економіку та надала 9,7 млрд грн допомоги Україні, зокрема 5,2 млрд грн — ЗСУ у межах ініціативи «Сталевий фронт».

