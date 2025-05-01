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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Метінвест Ахметова збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, група Метінвест у I кварталі 2025 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 4% проти І кварталу 2024 року — до 4,4 млрд грн.

Метінвест Ахметова збільшив сплату податків до 4,4 млрд грн у першому кварталі

У трійці найбільших за обсягом відрахувань — плата за користування надрами (1,2 млрд грн), єдиний соціальний внесок (846 млн грн), і податок на доходи фізичних осіб (751 млн грн).

Крім того, українські підприємства Метінвесту в січні-березні 2025 року сплатили 365 млн грн податку на прибуток і 166 млн грн екологічного податку. Також у І кварталі плата за землю зросла на 9%, а військовий збір — більше ніж утричі, до 214 млн грн.

«Податки — це не просто цифри, це реальні ресурси для армії, медицини й соціальних програм. Стабільні відрахування, допомога ЗСУ, сталеве виробництво для фронту та гуманітарні проєкти — це наш внесок у стійкість країни. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати державу зараз і разом будувати її майбутнє», — зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, за три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Також Метінвест продовжує системно наповнювати державний бюджет: у 2024 році компанія сплатила майже 20 млрд грн податків. 

Як відомо, у минулому році чистий збиток Метінвесту зріс ушестеро проти попереднього року, до $1,152 млрд. У зв’язку з наближенням фронту та загрозою для життя співробітників Метінвест також призупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
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