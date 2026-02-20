Метінвест буде підтримувати оборонців Маріуполя до повернення останнього з них із полону

Реклама

Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко на конференції «Серце Азовсталі. Зростаємо разом», яка пройшла в Києві.

Як відомо, наприкінці 2025 року Рінат Ахметов вирішив продовжити роботу проєкту ще на рік і додатково виділив на його фінансування майже 600 млн грн. Тож загальна сума допомоги за чотири роки зросла до 2,2 млрд грн.

«Ми вітаємо це рішення, адже величезна кількість оборонців Маріуполя досі перебуває в полоні. І не зупинимося, доки останній захисник міста не повернеться додому. Для нас справа честі - допомогти героям знайти себе в мирному житті. Ми посилюємо ветеранські програми, створюємо нові можливості для освіти й професійного розвитку. Бо переконані: ветерани - це сила, яка допоможе відбудувати українську промисловість і країну після війни», - каже операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко.

Метінвест створює для ветеранів війни, зокрема й для оборонців Маріуполя, умови для інтеграції в колективи підприємств, навчання та побудови кар’єри, а також ветеранські спільноти та громадські об’єднання, де вони можуть дістати підтримку.

Зокрема, за три роки до гірничо-металургійного університету Метінвест Політехніка за спрощеною процедурою вступили 14 захисників Маріуполя. Ще 57 військових пройшли курси з англійської мови для покращення кар’єрних перспектив. Загалом університет пропонує 19 бакалаврських та 20 магістерських програм, а також 5 програм аспірантури.

Вже зараз на підприємствах Метінвесту зараз працює більше ніж тисяча ветеранів війни. Торік компанія спрямувала понад 3,1 млн грн на фізичне та психологічне відновлення 72 захисників за програмою «Ветеранський кемпінг» на Закарпатті.

Нагадаємо, що Метінвест Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду - Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» - компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні. Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.