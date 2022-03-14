"Метінвест" доправив транспорт, пальне та продукти військовим та цивільним, які постраждали від агресії РФ

"Метінвест" продовжує виробляти кисень для українських лікарень.
Компанія "Метінвест" доправила для потреб захисників Кривого Рогу самоскиди, бортовий і вантажно-пасажирський транспорт. Він знадобиться на перевезеннях, передислокаціях та укріпленні позицій. Також гірники передали приблизно 7000 літрів пального для заправки автівок.
Про це повідомили у компанії, передає "5 канал".
Також у Запоріжжя гуманітарний рейс привіз харчові продукти, з яких надалі буде сформовано продуктові набори для постраждалих від агресії рф. На першому етапі волонтери Метінвесту в спеціальному хабі сформують 12800 тижневих наборів першої потреби для українців.
Потім допомогу направлять насамперед у міста присутності підприємств групи SCM, де вона зараз найбільш необхідна. Постачання гуманітарної допомоги організовано з Польщі, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Італії та країн Прибалтики.
"Метінвест" продовжує виробляти кисень для українських лікарень. Протягом тижня, з 27 лютого по 6 березня, підприємства групи безплатно передали 73 тонни кисню до медзакладів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Це вкрай необхідна допомога для лікування хворих на COVID-19.
Зараз, коли в режим гарячої консервації переведено ММКІ, Азовсталь і Запоріжсталь, усю потребу лікарень у кисні буде задовольняти виробництво Каметсталі.