"Метінвест" доправив транспорт, пальне та продукти військовим та цивільним, які постраждали від агресії РФ

"Метінвест" доправив транспорт, пальне та продукти військовим та цивільним, які постраждали від агресії РФ

"Метінвест" продовжує виробляти кисень для українських лікарень.

Компанія "Метінвест" доправила для потреб захисників Кривого Рогу самоскиди, бортовий і вантажно-пасажирський транспорт. Він знадобиться на перевезеннях, передислокаціях та укріпленні позицій. Також гірники передали приблизно 7000 літрів пального для заправки автівок.

Про це повідомили у компанії, передає "5 канал".

Також у Запоріжжя гуманітарний рейс привіз харчові продукти, з яких надалі буде сформовано продуктові набори для постраждалих від агресії рф. На першому етапі волонтери Метінвесту в спеціальному хабі сформують 12800 тижневих наборів першої потреби для українців.

Потім допомогу направлять насамперед у міста присутності підприємств групи SCM, де вона зараз найбільш необхідна. Постачання гуманітарної допомоги організовано з Польщі, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Італії та країн Прибалтики.

"Метінвест" продовжує виробляти кисень для українських лікарень. Протягом тижня, з 27 лютого по 6 березня, підприємства групи безплатно передали 73 тонни кисню до медзакладів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Це вкрай необхідна допомога для лікування хворих на COVID-19.

Зараз, коли в режим гарячої консервації переведено ММКІ, Азовсталь і Запоріжсталь, усю потребу лікарень у кисні буде задовольняти виробництво Каметсталі.