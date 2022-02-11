"Метінвест" отримав сертифікат: компанія почне постачання до Британії та Північної Ірландії

"Метінвест" отримав сертифікат: компанія почне постачання до Британії та Північної Ірландії

Аудит підтвердив високу якість металопродукції.

Меткомбінат "Азовсталь" групи "Метінвест" підтвердив якість свого листового прокату та отримав сертифікат UKAS, що дозволить постачати цю продукцію до Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, аудит, проведений світовим лідером у галузі інспекції, експертизи та сертифікації "SGS Україна", підтвердив високу якість металопродукції "Азовсталі".

Зокрема, під час ревізії було перевірено ланцюжок виробництва — від постачання сировини до отримання готового прокату.

Як пояснили на підприємстві, після виходу Великої Британії з ЄС меткобінату треба було знову підтвердити якість своєї продукції для подальшого постачання.

"Сертифікація такого рівня дозволить підприємству зміцнити свої позиції на світовому ринку металопродукції та задовольнити підвищені вимоги замовників до якості прокату", – заявив директор з технології та якості меткомбінату "Азовсталь" Дмитро Зотов.

Як повідомлялося, "Метінвест" покращив екологічний рейтинг та зберіг позицію у топ-10 світових металургійних компаній згідно з оцінкою агентства Sustainalytics у сфері ESG. Агентство Sustainalytics відзначило відповідальний підхід групи "Метінвест" до викидів в атмосферу, скидів стічних вод, утилізації відходів та використання ресурсів.