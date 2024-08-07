Метінвест Політехніка оголосив про запуск нової грантової програми та міжнародного стажування студентів в Болгарії

У майбутньому навчальному році приватний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка планує нові напрями роботи з студентами, зокрема – грантові програми на проведення досліджень, а також міжнародне стажування своїх студентів у Болгарії.

Про це розповів ректор вишу Олександр Поважний.

Він розповів, що наразі у виші діють три види стипендії – академічна, підвищена академічна, а також стипендія генерального директора Метінвесту. А вже восени в Політехніці почне діяти грантова програма, в межах якої окремим студентам чи групам студентів надаватиметься фінансування на проведення наукових досліджень.

«Конкретні напрями досліджень визначатимуть грантодавці. Нещодавно ми реформували управлінську систему університету, і запровадили діяльність академічних рад, до складу яких входять представники вишу та бізнесу. У межах цих академічних рад і будуть проходити слухання, під час яких визначатимуться пріоритетні напрями для надання грантів. Тобто, до ухвалення цих рішень буде залучено замовника — бізнес», - пояснив Поважний.

Крім того, за його словами, Метінвест Політехніка планує залучати до навчання українців, які виїхали з країни, а студентам в Україні – надавати можливості для міжнародного стажування.

«Нещодавно ми підписали меморандум між Метінвест Політехнікою, болгарським університетом і розташованим у Болгарії підприємством Метінвесту Promet Steel, щодо співпраці в підготовці відповідних фахівців. Також розпочато пілотний проєкт міжнародних стажувань для наших студентів», - каже ректор.

Дізнатися більше про спеціальності, які можна отримати, навчальні програми, умови зарахування на бакалаврські та магістерські програми, а також про стипендію можна на сайті університету: https://metinvest.university/

Нагадаємо, виш Метінвест Політехніка, який заснувала компанія Метінвест Ріната Ахметова, цьогоріч випустив перших фахівців за сучасними інженерно-технічними спеціальностями: 143 магістри отримали дипломи, які дають їм можливість працювати на будь-яких підприємствах світу.