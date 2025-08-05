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ТСН у соціальних мережах

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Метінвест поставив 1000 тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів Укрзалізниці

Компанія Метінвест-СМЦ відвантажила 1000 тонн металопрокату для будівництва 66 пасажирських вагонів. Поставлений металопрокат — це гнутий профіль, холоднокатані та гарячекатані листи виробництва Запоріжсталі, які відрізняються підвищеними вимогами до площинності. Це критично важливо для точності складання вагонних конструкцій. 

Метінвест поставив 1000 тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів Укрзалізниці

Крім того, в рамках замовлення були поставлені пасажирські осі, виготовлені на Каметсталі за спеціальними кресленнями: це гарантує їхню відповідність суворим стандартам безпеки та надійності, каже менеджер по роботі з ключовими клієнтами Метінвест-СМЦ Павло Бобраков. 

Для виробництва візків вагонів було додатково імпортовано понад 200 тонн конструкційного листа, який був виготовлений за особливими вимогами: це підкреслює комплексний підхід Метінвест-СМЦ до забезпечення виробників усією необхідною номенклатурою продукції.

Поставки Метінвест-СМЦ відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України. Співпраця з такими великими виробниками, як Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), дозволяє задовольняти зростаючі потреби «Укрзалізниці» в нових пасажирських вагонах.

«Укрзалізниця та КВБЗ уклали новий контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Ця угода відкриває нові можливості для подальшого розвитку нашої співпраці. Уже сьогодні з КВБЗ підписано контракти на понад 2300 тонн металопрокату, що підтверджує міцність і довгостроковість наших партнерських відносин, – зауважив директор із регіональних продажів Метінвест-СМЦ Андрій Ковальов. 

Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі Метінвесту. Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

Також компанія Метінвест розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень — попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.

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