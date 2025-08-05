- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 2 хв
Метінвест поставив 1000 тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів Укрзалізниці
Компанія Метінвест-СМЦ відвантажила 1000 тонн металопрокату для будівництва 66 пасажирських вагонів. Поставлений металопрокат — це гнутий профіль, холоднокатані та гарячекатані листи виробництва Запоріжсталі, які відрізняються підвищеними вимогами до площинності. Це критично важливо для точності складання вагонних конструкцій.
Крім того, в рамках замовлення були поставлені пасажирські осі, виготовлені на Каметсталі за спеціальними кресленнями: це гарантує їхню відповідність суворим стандартам безпеки та надійності, каже менеджер по роботі з ключовими клієнтами Метінвест-СМЦ Павло Бобраков.
Для виробництва візків вагонів було додатково імпортовано понад 200 тонн конструкційного листа, який був виготовлений за особливими вимогами: це підкреслює комплексний підхід Метінвест-СМЦ до забезпечення виробників усією необхідною номенклатурою продукції.
Поставки Метінвест-СМЦ відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України. Співпраця з такими великими виробниками, як Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), дозволяє задовольняти зростаючі потреби «Укрзалізниці» в нових пасажирських вагонах.
«Укрзалізниця та КВБЗ уклали новий контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Ця угода відкриває нові можливості для подальшого розвитку нашої співпраці. Уже сьогодні з КВБЗ підписано контракти на понад 2300 тонн металопрокату, що підтверджує міцність і довгостроковість наших партнерських відносин, – зауважив директор із регіональних продажів Метінвест-СМЦ Андрій Ковальов.
Як відомо, по всьому світу є знакові об’єкти, створені зі сталі Метінвесту. Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь Метінвесту використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.
Також компанія Метінвест розробила концепцію відновлення країни «Сталева мрія». Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень — попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.