Метінвест потрапив у десятку кращих соціально відповідальних компаній України

Рейтинг створювали, беручи до уваги всі напрями корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) — як внутрішні (на користь працівників), так і зовнішні (на користь суспільства). Особлива увага приділялася таким аспектам, як допомога війську, допомога постраждалим від війни та вразливим групам людей, сприяння реінтеграції ветеранів та підтримка співробітників, а також розвиток персоналу та заходи з охорони довкілля.

Уклало рейтинг видання «Деловая столица».

Метінвест увійшов до переліку як найбільший донор ЗСУ серед українського бізнесу: від початку повномасштабного вторгнення компанія допомогла державі та громадянам на 8 млрд грн. Крім того, вона виконує вагому соціальну місію: дбає про персонал та втілює в життя благодійні проєкти в регіонах присутності.

Однією з найважливіших розробок компанії є спеціальні мобільні укриття — сталеві «криївки», що встановлюються під землею. Життя військових на різних напрямках фронту вже захищає 651 таке укриття. Окрім того, на базі «криївок» Метінвест створює командні пункти, а восени цього року збудовано перший в Україні підземний шпиталь, укомплектований сучасним медичним обладнанням і вартістю понад 20 млн грн.

Також компанія виготовила й передала Силам оборони 246 екранів для захисту бронетехніки від FPV-дронів, 61 «ловець ланцетів», 63 щити для фронтового транспорту, 23 протимінні трали. Також захисники отримали 5 553 розвідувальні дрони, 2 003 тепловізори, 551 авто, серед яких машини швидкої допомоги. Подбала компанія і про 1,5 млн л пального для їх заправлення. А у співпраці з благодійним фондом PULSE Метінвест передав військовим вже понад 31 тис. аптечок і турнікетів.

У Метінвесті вже 9000 співробітників (це кожен п’ятий-шостий) були мобілізовані до українського війська, з них понад 1000 (враховуючи ветеранів з 2014 р.) вже повернулися і стали до роботи. Компанія дбає про таких людей увесь цей період — від мобілізаційної підготовки та служби, до реінтеграції в робочий процес і цивільне життя.

Їм допомагають придбати необхідне спорядження та оперативно реагують на запити, а щойно оборонці повертаються на підприємства, їм системно допомагають адаптуватися: пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, та розробили цілу екосистему реінтеграції ветеранів, яка базується на принципах відповідальності, системності та внутрішньої справедливості.

Щоб ще краще дбати про співробітників, членів їхніх родин і мешканців міст присутності, компанія створила ініціативу «Рятуємо життя». У її рамках отримали допомогу516 тис. українців: їм доправили 4200 т продуктів, засобів особистої гігієни, предметів першої потреби (зібраних у співпраці з донорами та партнерами), а також медикаменти для лікарень на 9,5 млн грн.

Як відомо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% — до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.