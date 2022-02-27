Метінвест віддає метал української армії для будівництва укріплень

❗❗❗ Шановні українці!

Метінвест-СМЦ надає балки, швелері тощо для укріплення оборони нашої країни. Матеріали, зокрема, можуть знадобитися для виготовлення протитанкових їжаків.

Також прохання надати листа від адміністрацій, територіальної оборони чи військових.

Матеріали надаємо безкоштовно у будь-якому кількості!

❗ Контактний номер телефону +38067 216 99 14, Олександр. У разі відсутності відповіді — надсилайте повідомлення нам у особисті. Будемо намагатися оперативно зв'язатися з вами.

Об'єднуємося заради миру у кожному українському домі.

У першому коментарі під постом інформація про те, як робити оборонні укріплення з металу

https://www.facebook.com/MetinvestSMC/posts/5413946435300347

