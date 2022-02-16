"Метінвест" вклав у модернізацію виробництва за 16 років 11 млрд доларів

Група "Метінвест" за підсумками 2021 року за 16 років роботи інвестувала у модернізацію виробництва понад 11 млрд доларів.

Так, минулого року було завершено кілька великих інвестиційних проєктів, серед яких – введення в експлуатацію комплексів циклічно-потокової технології на Північному та Інгулецькому ГЗК. Крім того, запущено масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого та забарвленого рулону на ММК ім. Ілліча, сума загальних вкладень становила понад 1 млрд доларів. Це дозволить замістити понад 1 млн. тонн імпорту високоякісним вітчизняним продуктом.

Ще один великий екологічний проєкт 2021 року – реконструкція з новим будівництвом газоочисних установок ливарних дворів та бункерної естакади доменної печі №5 на ММК ім. Ілліча.

Серед найбільших реалізованих інвестпроєктів – будівництво машини безперервного лиття заготовок №4, реконструкція газоочищення агломераційної фабрики та листопрокатного стану 1700 на ММК ім. Ілліча, а також модернізація збагачувальної фабрики Центрального ГЗК, який розпочав виробництво залізорудного концентрату та котунів для технології прямого відновлення заліза (технологія DRI).

За весь цей час до бюджетів усіх рівнів було відраховано понад 217 млрд грн податкових відрахувань, з яких лише 2021 року – рекордні 52,7 млрд грн. Також 2021-го у Маріуполі розпочалося будівництво Метінвест Політехніки – першого в Україні недержавного ультрасучасного технічного університету. У новому виші, на будівництво та запуск якого буде направлено понад 30 млн євро, запровадять технології провідних світових виробників. "Метінвест "Політехніка" стане новим стандартом якісної освіти в країні, яка буде безкоштовною для українців.