Метінвест ввійшов до п’ятірки кращих роботодавців України

Також компанія перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів».

Рейтинг охоплював 50 найбільших роботодавців, переможців якого визначало експертне журі, та спеціальних номінацій, лідерів яких визначала редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» і ділового порталу Delo.ua.

До десятки найбільших роботодавців України також увійшли Нова пошта, Група ДТЕК, Kernel, Київстар, «Філіп Морріс в Україні», ПУМБ, «АрселорМіттал Кривий Ріг», МХП та «Астарта-Київ».

Критеріями оцінювання учасників спеціальних номінацій стали масштабність проєкту, наявність додаткових умов для добробуту та безпеки персоналу, освітня складова проєкту та інноваційність. Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко взяв участь у панелі «Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів», що відбулася після нагородження переможців спецномінацій.

За словами Давиденка, робота з ветеранами в Метінвесті починається ще під час мобілізації співробітників, з якими постійно підтримують зв'язок. Коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

Перед тим, як розпочинати програми підтримки колишніх військових, Метінвест провів опитування ветеранів, щоб дізнатися, яка саме допомога їм потрібна. І з’ясував: для ветеранів важливо, щоб колеги з ними спілкувалися і під час проходження військової служби.

«Колектив має бути готовим до спілкування – і коли співробітника мобілізовано, і коли він повертається. Залученість вкрай важлива. Це може зробити керівник — поспілкуватися, пояснити. Тому тут дуже емпатична історія, коли спочатку ветеран проходить через людину, а далі — вже через процедури», — пояснив Олег Давиденко.

Він зауважив, що компанія робить акцент на двох основних напрямах — соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Наприклад, бажання здобути вищу освіту в університеті Метінвест Політехніка цього року висловило понад 15 ветеранів.

Нагадаємо, раніше групу Метінвест ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.

Директор з корпоративних комунікацій Метінвесту зауважив, що до роботи на підприємства компанії повернулось близько тисячі ветеранів. І додав, що Метінвест готовий працевлаштовувати всіх ветеранів, для яких у компанії є 4 тисячі вакансій.