Метінвест з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн, більшу частину з них — армії

Більше половини цієї суми, а саме 1.4 млрд грн, спрямовані на підтримку військових у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

З початку повномасштабної війни група Метінвесту підтримку армії, мирних жителів та своїх співробітників компанія направила 2,1 млрд грн.

Метінвест став одним із найбільших постачальників спецсталі та захисної амуніції в Україні. Зокрема, передав ЗСУ, іншим силовим структурам, рятувальникам та медикам 150 тис. бронежилетів – це кожен десятий бронежилет в українській армії. Більшість пластин для цих бронежилетів було виготовлено зі спецсталі Метінвесту на підприємствах групи.

Металурги розробили захисні конструкції для військових – мобільні укриття. На фронт вже відправили 29 металевих укриттів для зміцнення окопів. Компанія планує щомісяця виробляти та передавати на передову 30 таких укриттів.

Також компанія закуповує амуніцію та техніку для захисників України. Нещодавно військові отримали нове дефіцитне обладнання – 15 супутникових артилерійських комплексів із наведення вогню.

"Для України Метінвест – надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків і служать у лавах ЗСУ. З першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу. України", — прокоментував генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

При цьому підприємства серйозно постраждали від воєнних дій, порушеної логістики, зниження цін на продукцію. Компанія заявляє, що працює на рівні 30-50% довоєнних потужностей.

Усього з початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд. гр.