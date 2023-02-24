Метінвест за рік війни спрямував на допомогу країні та ЗСУ понад 3,1 млрд грн

В умовах повномасштабної війни в Україні Група Метінвест стала надійною опорою для військовослужбовців, мирних мешканців і своїх співробітників.

З 24 лютого 2022 року компанія спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Про це йдеться у звіті компанії.

«2022 рік став серйозним викликом для Метінвесту та України. Подолати нові виклики як Метінвесту так і країні допоможе згуртованість заради єдиної мети — перемоги. Ми не раз доводили, що на металургів, гірників та шахтарів можна покластися в скрутні часи, що Метінвест може бути опорою України. І зараз ми продовжуємо працювати там, де це можливо, наповнювати бюджети країни та регіонів, платити податки, забезпечуємо людей роботою. У межах Сталевого Фронту Ріната Ахметова підтримуємо українське військо. За рік війни ми передали армії безпрецедентну для вітчизняного приватного бізнесу кількість дронів та бронежилетів. Ми готові надавати потужну підтримку й надалі, а після перемоги — відновлювати країну», - заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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За рік війни Метінвест став одним із найбільших приватних донорів українського війська. Захисники країни отримали від компанії 25 тисяч касок і понад 150 тисяч бронежилетів, тож кожен десятий бронежилет в армії виготовив чи закупив Метінвест.

Також Група налагодила виробництво певної продукції для захисту України. Крім спецсталі для бронежилетів, підприємства виробляють спеціальні мобільні укриття для зміцнення окопів, броньовані щити для операторів великокаліберної зброї, протитанкові їжаки, шиповані ланцюги, мінібастіони, саперні кішки для дистанційного розмінування територій та інші речі.

Наразі Метінвест відвантажив на фронт 123 мобільних укриттів. Від початку війни зі сталі Метінвесту зроблено понад 80 тисяч протитанкових їжаків. А з гарячекатаного листа, який постачає збутова компанія Метінвест-СМЦ, виготовляють елементи жорсткого захисту техніки — позашляховиків, медичного транспорту, автівок комунальних служб та іншого обладнання, що працює в зоні обстрілів.

Власними силами та у співпраці з партнерами Метінвест випускає польові пічки: близько 5 тисяч цих виробів обігрівають військових і мешканців прифронтових регіонів. Також компанія передає їм тверде паливо, зимові однострої, термобілизну та взуття. Зокрема, понад 7 тисяч співробітників компанії, які служать в лавах ЗСУ, отримали комплекти теплих речей. На це спрямовано майже 12 млн грн.

Підтримувати зв’язок і заряджати рації та телефони українським розвідникам і прикордонникам допомагають 273 генераторів і мультизарядних станцій від Метінвесту. А щоб зміцнити обороноздатність, компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі». А для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Також Метінвест відправляє на фронт медичні вантажі. Рятувати життя поранених бійців допомагає понад 31 тисяча турнікетів та аптечок, інше медичне обладнання та ліки. А у співпраці з благодійним фондом PULSE Група сприяє розвитку тактичної медицини в Україні. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій Метінвест спрямував майже 6,2 млн грн.

Щоб не допустити гуманітарної кризи в Україні, Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова запустив ініціативу «Рятуємо життя». Проєкт вже допоміг майже 425 тисячам людей – він надає продукти харчування, гігієнічні засоби, а також допомагає постраждалим у протезуванні та психологічній реабілітації.