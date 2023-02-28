МЕТRО Україна закликає штаб-квартиру МЕТRO закрити бізнес в РФ

Команда МЕТRО Україна категорично засуджує злочинну агресію росії проти України – про це заявили в офісі компанії в Києві.

«З перших днів повномасштабного вторгнення ми неодноразово звертались до штаб-квартири METRO в Дюссельдорфі з вимогою негайного закриття бізнесу на території держави-агресора. На жаль, METRO AG все щезалишається в росії. Водночас, позиція української команди є та буде незмінною — МЕТRО має піти з російського ринку. Ми продовжуємо боротьбу і намагаємося переконати штаб-квартиру всіма можливими способами», - пояснили в київському офісі METRO Україна.

Там нагадали, що команда МЕТRО Україна працює над забезпеченням продовольчої безпеки держави та підтримує роботу своїх торгових центрів там, де це можливо — в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій.

«Співробітники МЕТRО працюють в складних умовах, аби щодня продукти харчування та інші товари отримували сотні тисяч українців та професійних клієнтів» - заявили в українській компанії.

Також локальна команда МЕТRО Україна активно здійснює гуманітарну місію, щодня передаючи десятки тисяч одиниць товарів на підтримку Збройних Сил України, Сил Територіальної Оборони, лікарень, волонтерських організацій.

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«Товарні запаси наших тимчасово зачинених торговельних центрів у Маріуполі та Миколаєві було передано на потреби української армії та місцевих громад. Ми працюємо задля добробуту українців та докладаємо багато зусиль аби бути почутими у штаб-квартирі», - заявили в METRO Україна.

Як повідомлялося раніше, за рік війни МЕTRO Україна направила Збройним Силам України і переселенцям товарів на понад 40 млн. грн. – у т.ч. 613 тонн продовольчих товарів, 34 тонни непродовольчих товарів, 65 тонн побутової хімії і засобів гігієни.

Загалом допомогу отримали 227 військових частин ЗСУ і підрозділів територіальної оборони, 34 лікарні, 197 благодійних організацій.