“Ми не можемо чекати березня”: Шмигаль звернувся до фінансових донорів через проблеми з бюджетом — Bloomberg

Український прем'єр заявив, що кошти необхідні вже наступного місяця, тобто в січні 2024 року, для виплат бюджетникам та пенсіонерам.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запросив екстрену зустріч із міжнародними донорами через “виключно високу невизначеність” щодо бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист очільника українського уряду до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP, об'єднує ЄС та країни G7).

Український прем'єр заявив, що кошти необхідні вже наступного місяця, тобто в січні 2024 року, для забезпечення основних бюджетних потреб України. Йдеться про підтримку роботи уряду, а також виплати вчителям, держслужбовцям та пенсіонерам.

“Для макроекономічної стабільності дуже важливо, щоб ми отримали достатнє, швидке та прогнозоване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року. Ми не можемо чекати березня”, — наголосив він.

Денис Шмигаль закликав союзників зосередитися саме на нагальних бюджетних потребах України. "Навряд чи можливо вести будь-які обговорення про [довгострокові] проєкти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання на 2024 рік", - зазначив він.

Можливості України щодо самостійного генерування коштів, включаючи підвищення податкових надходжень, девальвацію гривні або звернення до центрального банку, обмежені та розглядаються Мінфіном як ризиковані. Але Шмигаль заявив, що вони будуть використовуватися як тимчасовий захід, поки не надійдуть міжнародні кошти.

Як відомо, понад $110 млрд фінансової допомоги, обіцяної Україні, затримується через політичні розбіжності у США та Європейському союзі.

Цього місяця американські законодавці відмовилися від спроб домовитися про виділення Києву пакета на $61,4 млрд., який запропонувала адміністрація президента Джо Байдена. Наданню допомоги перешкоджають представники республіканської партії, які вимагають збільшення фінансування захисту кордонів від нелегальних мігрантів. Очікується, що сенатори повернуться до обговорення питання після завершення різдвяних та новорічних канікул 8 січня.

Пакет ЄС на суму €50 млрд ($55,6 млрд) для України було заблоковано прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у грудні, внаслідок чого дебати перенесли на початок наступного року.

Нагадаємо, на початку грудня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що бюджет може зіткнутися з дефіцитом вже в січні-лютому. Він оцінив потреби у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік у $37,3 млрд.

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