“Ми заберемо всі ці гроші”: Арахамія анонсував радикальні зміни в місцевих бюджетах 2024 року

Лідер фракції "Слуга народу" вважає, що під час війни влада на місцях не повинна витрачати бюджетні кошти на парки та бруківку.

Після того, як держава значно підвищила зарплати військовим відповідно зросли і відрахування ПДФО до місцевих бюджетів. Місцева влада від таких сум “ошаліла” і витрачає кошти на непотрібні під час війни речі.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, понад 200 мільярдів гривень пішли в місцеві бюджети.

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“Багато очільників міст просто ошаліли від таких грошей і хочуть їх як можна швидше витратити. Тому що є правило в бюджетному процесі: якщо не витратиш, в тебе це заберуть. І вони витрачають на все – так і з’являються овочерізки, бруківки, якісь там парки під час війни”, - нарікав нардеп.

Давид Арахамія у цьому контексті заявив про необхідність “радикального кроку”, попри звинувачення у “нападах на децентралізацію”.

“Ми з Нового року переходимо на військові рейки, як то кажуть... До цього були військові рейки, але біля 80% грошей, які заробляє Україна, йшли на оборону, а десь 15-20% йшли у вигляді ПДФО в місцеві бюджети і вони їх витрачали згідно зі своїми правилами. Цього вже не буде. Ми заберемо всі ці гроші і пустимо тільки на виробництво української зброї: дрони, артилерія, боєприпаси, патрони і все інше", - пообіцяв лідер фракції “Слуга народу”.

Нагадаємо, 13 вересня президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету 2024 року. Про пріоритети головного кошторису країни він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

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