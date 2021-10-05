"Ми зіштовхнулися з надзвичайно складною газовою кризою" - прем'єр-міністр України Шмигаль

Ціна на газ на європейських хабах і біржах росте.

В українському сховищі більше ніж 18,5 млрд кубів газу. Це більше, ніж було в попередні роки.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час інтерв'ю виданню LB.ua.

"Величезна робота йде в напрямі визначення, як пройти цю зиму. Ми розуміємо, що зіштовхнулися з надзвичайно складною газовою кризою. Вона не українська, вона загальноєвропейська, ймовірно, вплине на весь світ, бо вже вплинула на ринки вугілля, воно сьогодні понад 200 доларів, при тому що на початку року було 100 доларів. У Китаї вже зупинено низку підприємств. Це дійсно складна трансконтинентальна, а можливо, і світова криза", - зазначив прем'єр.

Денис Шмигаль акцентував, що у першу чергу уряд має забезпечити спокій і комфорт населення:

"Є річний контракт – 7,96 грн ціна від "Нафтогазу". Ціна незмінна до 1 травня 2022 року. 7,42 грн – ціна трирічного контракту на рік для теплокомуненерго. У парламенті мене питали про ОСББ. ОСББ перебувають у них самих умовах, де і люди, бо це об’єднання людей, як фізичні особи вони отримують газ для котелень за тією ж ціною", - акцентував очільник уряду.

Нагадаємо, 4 жовтня оператор газопроводу “Північний потік-2”, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, розпочав процедуру щодо заповнення газом його першої нитки. 6 вересня цього року на дно Балтійського моря було покладено останню трубу газопроводу "Північний потіку-2".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання