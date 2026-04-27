М’ясо дорожчає швидше за доходи: як змінилися ціни в Україні за рік

Ціни на м'ясо б'ють рекорди

В Україні триває зростання вартості м’яса. Темпи здорожчання випереджають зростання доходів населення. Найбільше продовж 2026 року додали в ціні окремі види курятини та яловичини.

Про це повідомляє «Мінфін».

Ціни на м’ясо в Україні: що здорожчало найбільше

За даними моніторингу цін, найбільш помітно здорожчали курячі гомілки — їхня середня вартість зросла більш ніж на 30% і наразі становить близько 114 грн за кілограм.

Відчутно додало в ціні й куряче філе. Воно вартує приблизно з 190 грн/кг торік до майже 240 грн/кг зараз, що означає приріст понад 27%.

Інші частини курятини також подорожчали, хоча й менш стрімко. Зокрема, курячі стегна додали близько 20% і коштують у середньому понад 140 грн/кг. Водночас ціна на цілі тушки перевищила 110 грн/кг, що більш ніж удвічі вище, ніж рік тому.

Свинина демонструє більш помірне, але стабільне зростання. У середньому ціни на неї піднялися на 14-16%. Так, ошийок подорожчав до майже 343 грн/кг, ребра — до понад 231 грн/кг, підчеревина тримається на схожому рівні, а лопатка наблизилася до 246 грн/кг.

Найбільше ж зростання зафіксовано у сегменті яловичини. Зокрема, ребра подорожчали більш ніж на 40% — до приблизно 278 грн/кг. Також суттєво зросла ціна на яловичий гуляш, який зараз коштує понад 430 грн/кг, що на майже третину більше, ніж торік.

Чому підскочили ціни на м’ясо

Експерти пояснюють таку динаміку комплексом факторів. Передусім, зростанням вартості кормів, енергоносіїв, логістики, а також загальним скороченням пропозиції на ринку. Тож, м’ясо залишається серед продуктів, які найшвидше дорожчають в Україні.

