Милованов, Фукуяма та Макфол: хто консультуватиме Україну щодо подолання наслідків війни

До Консультативної ради увійшли всесвітньо відомі експерти з економіки.
В Україні утворено Консультативну раду при Нацраді з відновлення України від наслідків війни.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.
За його словами, до Консультативної ради увійшли всесвітньо відомі експерти з економіки:
- Юрій Городніченко, професор економіки Каліфорнійського університету Берклі;
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, асоційований професор Піттсбурзького університету;
- Френсіс Фукуяма, професор Стенфордського університету, директор програми магістратури з міжнародної політики (MIP);
- Майкл Макфол, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті;
- Маттео Патроне, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу;
- Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи;
- Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у МВФ;
- Іван Міклош, колишній заступник прем'єр-міністра, міністр фінансів, міністр економіки в урядах Словаччини;
- Юрій Вітренко, голова правління НАК Нафтогаз України.
"Друга новина — роботу Нацради буде супроводжувати компанія із топ-3 світових компаній по стратегічному консалтингу", — додав Гетманцев.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України.
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