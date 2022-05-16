Милованов, Фукуяма та Макфол: хто консультуватиме Україну щодо подолання наслідків війни

Милованов, Фукуяма та Макфол: хто консультуватиме Україну щодо подолання наслідків війни

До Консультативної ради увійшли всесвітньо відомі експерти з економіки.

В Україні утворено Консультативну раду при Нацраді з відновлення України від наслідків війни.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

За його словами, до Консультативної ради увійшли всесвітньо відомі експерти з економіки:

Юрій Городніченко, професор економіки Каліфорнійського університету Берклі;

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, асоційований професор Піттсбурзького університету;

Френсіс Фукуяма, професор Стенфордського університету, директор програми магістратури з міжнародної політики (MIP);

Майкл Макфол, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті;

Маттео Патроне, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу;

Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи;

Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора від України у МВФ;

Іван Міклош, колишній заступник прем'єр-міністра, міністр фінансів, міністр економіки в урядах Словаччини;

Юрій Вітренко, голова правління НАК Нафтогаз України.

"Друга новина — роботу Нацради буде супроводжувати компанія із топ-3 світових компаній по стратегічному консалтингу", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України.

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