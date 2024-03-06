Мільярдер прагне допомогти Україні боротися з російською агресією: про що йдеться

Наразі тривають переговори щодо створення спільного підприємства та пошуки відповідних місць для виробництва артилерійських і танкових снарядів.

Чеський мільярдер і головний виконавчий директор компанії Czechoslovak Group AS Міхал Стрнад планує інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну. Ці кошти можуть бути вкладеними у спільне з державним концерном “Укроборонпром” виробництво боєприпасів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами Стрнада, наразі тривають переговори щодо створення спільного підприємства та пошуки відповідних місць для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

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Крім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронеавтомобілі та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує радянські танки Т72 для української армії.

На своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії компанія чеського мільярдера збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів у понад 10 разів із моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

"Нелегко керувати таким швидким зростанням. Якщо у нас буде угода, ми передамо наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості та їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", - заявив він журналістам у Празі в середу, 6 березня.

Нагадаємо, Збройні сили України можуть отримати першу партію сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів від низки європейських країн за посередництва Чехії.

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