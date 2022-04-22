"Мільярди доларів": Зеленський назвав, скільки Україна потребує на місяць коштів для компенсації економічних втрат від війни

"Мільярди доларів": Зеленський назвав, скільки Україна потребує на місяць коштів для компенсації економічних втрат від війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні потрібна допомога у розмірі 7 млрд доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни.

Український президент зауважив, що для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще сотень мільярдів доларів.

Про це голова держави сказав у зверненні, виступаючи до Світового банку у четвер, 21 квітня.

Зеленський наголосив, що російські військові цілеспрямовано знищують в Україні усі обʼєкти, які можуть дати економічну основу для життя. Це залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібозаводи, нафтобази тощо.

"Станом на цей час – враховуючи економічний спад та зруйновані економічні звʼязки – ми потребуємо до 7 мільярдів доларів фінансової підтримки щомісячно. Для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще сотень мільярдів доларів. Я впевнений, у кожного з вас є ці розрахунки, впевнений в цьому. Також маємо чесно говорити, що Росія супроводжує цю війну проти нас агресивними заходами на світових ринках. Вони спеціально створюють такі умови, щоб не тільки на продовольчому ринку, але і на паливному ринку та загалом на сировинних ринках була нестабільність", - сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського до Світового банку

Нагадаємо, що Рада під час засідання парламенту 21 квітня збільшила держбюджет на 200 млрд грн. Кошти підуть на обороноздатність ЗСУ та внутрішньо-переміщеним особам.

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