"Мільярдний розпил”: у кошторисі реконструкції Дегтярівського шляхопроводу ціни завищені вдвічі-втричі

Під час проведення тендеру підрядник не оприлюднив кошторис цін на будматеріали, які виявилися набагато вищими за ринкові.

Загальна вартість реконструкції шляхопроводу біля станції метро “Шулявська” в Києві склала 920 мільйонів гривень. Більш ніж третину цієї суми отримав за свою роботу підрядник – ТОВ “Ростдорстрой”. Але згодом виявилося, що ціни на стройматеріали в кошторисі набагато вищі ринкових.

Про це пише сайт "Наші гроші", назвавши шахрайську схему “мільярдним розпилом”.

Одеський підрядник ТОВ “Ростдорстрой” отримав підряд на реконструкцію київського шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Олександра Довженка 1 червня 2023 року. Роботи були проведені і в грудні міст відкрили для проїзду. Але під час тендеру кошторис проєкту не був оприлюднений у системі “Прозорро”, тому вже у 2024 році “Центр протидії корупції” подав запит на розкриття інформації щодо цін на використані будматеріали.

Як виявилося, деякі будматеріали були придбані за цінами вдвічі і навіть втричі дорожче, ніж в середньому в Україні. А саме:

поліуретанова смола Sika Icosit KC 340/45 по 2 841 грн/кг – у 2,5 раза дорожче, ніж у Польщі, в україні використовується рідко, витрачено 155 млн грн;

асфальт по 7 195 грн/т – на 20% дорожче ринкової ціни по Україні, витрачено 115 млн грн;

арматурна сталь по 63 435 грн/т – на 42% дорожче, витрачено 29 млн грн;

пісок по 585 грн/куб. м – на 27% дорожче, витрачено 13 млн грн;

щебенево-піщана суміш С5 по 1 088 грн/куб. м – на 43% дорожче, витрачено 7 млн грн.

За інформацією системи "E-Data", за виконання робіт "Київавтодор" заплатив підряднику 313 млн грн.

Бенефіціарами одеської компанії “Ростдорстрой” через австрійську компанію “Юттема АУ ГмбХ” є депутат Одеської міськради від партії “Довіряй ділам” мера міста Геннадія Труханова. А сама фірма отримала за 2022-2023 рік шляхових підрядів на суму 8,54 млрд грн.

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