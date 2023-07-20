Мільйон гривень на медалі: в Івано-Франківську витратять купу бюджетних коштів на “лицарські” нагороди (фото)

Українці вкотре заговорили про доцільність використання бюджетних коштів на такі потреби під час війни.

Івано-Франківська обласна рада уклала договір на закупівлю трьох тисяч медалей “Лицар бойового чину”. На це з бюджету витратять мільйон гривень. Відповідний тендер розміщений на майданчику публічних закупівель ProZorro.

У Мережі вчергове дивуються доцільністю використання бюджетних коштів під час повномасштабної війни в Україні.

“Медалі 3000 шт. Один мільйон гривень витрачено з обласного бюджету. Івано-Франківськ. Червень 2023 р. Ці медалі для кого? І яке відношення до них має обласна рада?” – написала Сніжана Чорній на своїй сторінці в Facebook.

Однак користувач Мирон Дмитрик не погоджується з нею. Чоловік припускає, що нагороди призначені для військових.

“Одна медаль – 433 грн. Багато? Не думаю. І багатьом хлопцям приємно, коли їх нагороджують відзнаками. Як державними, так і місцевими. Чесно кажучи, не розумію, що тут для вас всіх не так”, – написав чоловік.

Про що йдеться в тендері

1 300 000 гривень – очікувана вартість закупівлі. Участь у торгах взяли дві компанії. Переможцем стало ТОВ “Герольдмайстер” з Києва, з яким обласна рада уклала договір на мільйон гривень. Кошти компанія має отримати після поставки товарів.

Договір на закупівлю товарів за державні кошти / Фото: ProZorro

Строк поставки медалей в Івано-Франківськ – до 30 вересня поточного року. Для кого вони призначені з тендера незрозуміло. ТСН.ua звернувся до облради із офіційним запитом стосовно закупівлі. Щойно надійде відповідь, ми опублікуємо її на сайті.

У тендерній документації також є ескіз готових виробів. Зазначається, що крім трьох тисяч медалей, у постачальника замовили флоковані та оксамитові футляри для нагород, а також посвідчення до них. На них з бюджету витратять 218 380 гривень.

Договір на закупівлю товарів за державні кошти / Фото: ProZorro

Нагадаємо, Мережа рясніє публікаціями про різноманітні тендери, які проводять у різних містах України. Якщо погортати сайт Prozorro, то здається, що ми живемо у мирній країні, де півтора року немає повномасштабної війни. Українці дивуються: десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів міст і чиновників із попередженням на тлі скандальних держзакупівель. За його словами, в суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення такими діями через дивні пріоритети під час здійснення закупівель.

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