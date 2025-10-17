ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
4744
Час на прочитання
2 хв

Мільйон гривень і BMW від monobank: де шукати лимони та як виграти головні призи

У mono набралося 10 мільйонів клієнтів. З цієї нагоди банк запустив масштабний розіграш: потрібно збирати лимони у застосунку, за які можна виграти BMW, мільйон гривень або поїздку до Діснейленду.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Розіграш monobank підірвав Мережу

Розіграш monobank підірвав Мережу

Український monobank запустив розіграш, який захопив Мережу. Серед призів — мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів.

Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Про це повідомив засновник monobank Олег Гороховський.

Що це за розіграш?

Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон — останній «міфічний», і невідомо, чи існує він насправді.

Гороховський розповів, що той, хто збере 10 лимонів, — бере участь у розіграші 100 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Той, хто збере аж 50 лимонів, — змагається за 1 000 000 гривень. Якщо знайти 51 лимон — отримаєте BMW 3. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший, і якщо знайти його — буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.

На пошуки у користувачів є чотири дні.

Де шукати лимони?

Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж. Всі кинулись шукати лимони й почали знаходити їх у найнеочікуваніших місцях.

На головному екрані телефона потрібно затисни іконку моно. Там викине кнопку забрати лимон,
– розповів у коментарі один із «шукачів».

У Мережі також активно обговорюють, де можна знайти лимони. Зокрема, почали створювати цілі списки, «чек-листи», де заховані лимони.

Деякі пости із підказками повніші, а деякі містять менше інформації. Однак це не применшує ажіотажу, який наробив Монобанк.

Участь у розіграші вирішила взяти велика кількість людей. Дехто ділиться тим, скільки вже лимонів вдалося знайти. Цифри різняться — від кількох штук до майже 50.

До слова, застосунок не витримав напливу користувачів і там відбувся технічний збій.

Що вигадали винахідливі українці?

До слова, українці вигадали нову схему заробітку. На OLX уже є оголошення, де пропонують знайти ті самі лимони за гроші.

Розцінки, як можна побачити в оголошеннях, на такого роду послуги різні. Хтось просить від 50 гривень, хтось — 200. Підприємницька жилка, скажімо так, заточена на «УРА!».

Оголошення на OLX

Оголошення на OLX

Збій у monobank

Нагадаємо, у monobank 16 жовтня стався збій. Користувачі повідомляють, що, зокрема, не можуть здійснити вхід до застосунку. Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, збій може бути пов’язаний із розіграшем.

Дата публікації
Кількість переглядів
4744
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie