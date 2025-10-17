Мільйон гривень і BMW від monobank: де шукати лимони та як виграти головні призи

Розіграш monobank підірвав Мережу

Реклама

Український monobank запустив розіграш, який захопив Мережу. Серед призів — мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів.

Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Про це повідомив засновник monobank Олег Гороховський.

Що це за розіграш?

Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон — останній «міфічний», і невідомо, чи існує він насправді.

Реклама

Гороховський розповів, що той, хто збере 10 лимонів, — бере участь у розіграші 100 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.

Той, хто збере аж 50 лимонів, — змагається за 1 000 000 гривень. Якщо знайти 51 лимон — отримаєте BMW 3. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший, і якщо знайти його — буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.

На пошуки у користувачів є чотири дні.

Де шукати лимони?

Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж. Всі кинулись шукати лимони й почали знаходити їх у найнеочікуваніших місцях.

Реклама

На головному екрані телефона потрібно затисни іконку моно. Там викине кнопку забрати лимон,

– розповів у коментарі один із «шукачів».

У Мережі також активно обговорюють, де можна знайти лимони. Зокрема, почали створювати цілі списки, «чек-листи», де заховані лимони.

Деякі пости із підказками повніші, а деякі містять менше інформації. Однак це не применшує ажіотажу, який наробив Монобанк.

Участь у розіграші вирішила взяти велика кількість людей. Дехто ділиться тим, скільки вже лимонів вдалося знайти. Цифри різняться — від кількох штук до майже 50.

Реклама

До слова, застосунок не витримав напливу користувачів і там відбувся технічний збій.

Що вигадали винахідливі українці?

До слова, українці вигадали нову схему заробітку. На OLX уже є оголошення, де пропонують знайти ті самі лимони за гроші.

Розцінки, як можна побачити в оголошеннях, на такого роду послуги різні. Хтось просить від 50 гривень, хтось — 200. Підприємницька жилка, скажімо так, заточена на «УРА!».

Оголошення на OLX

Збій у monobank

Нагадаємо, у monobank 16 жовтня стався збій. Користувачі повідомляють, що, зокрема, не можуть здійснити вхід до застосунку. Як зазначив співзасновник банку Олег Гороховський, збій може бути пов’язаний із розіграшем.