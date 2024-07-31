Мільйон на ЗСУ: працівники AFINA Group відзначили професійне свято допомогою військовим

AFINA Group, власник ТМ Вухастик та провідний оператор ринку України у сфері дистрибуції і логістики, спрямувала один мільйон гривень на допомогу ЗСУ. Бюджет, який в мирний час використовувався для привітання персоналу з професійними святом - Днем торгівлі, під час війни перераховується на допомогу збройним силам.

Ініціатива відзначити професійне свято вперше від початку війни і саме індивідуальною допомогою військовим була активно підтримана персоналом компанії - всі філії зібрали перелік актуальних потреб обраних регіональних бригад та військових частин. Кожна регіональна філія самостійно обрала підрозділ, якому хоче допомогти, з’ясувала потреби та закупила необхідне обладнання - дрони, рації, маскувальні сітки, тощо.

Чернігівська філія придбала рації, Миколаїв та Первомайськ – РЕБ. Бюджет Одеси спрямовано на придбання будівельних матеріалів для військової частини, від філій в Черкасах, Сумах, Харкові, Краматорську закуплено військове аудіо- та відео-обладнання. Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг об’єдналися задля вирішення потреб військових на запорізькому напрямку. Дрон від Ізмаїла, акумулятори, маскувальні сітки від інших філій компанії – це все буде відправлено у військові частини на передовій.

Загальний бюджет проекту складає 1 млн грн і повністю спрямований на потреби військових.

"Ми завжди вважали підтримку ЗСУ одним із наших найважливіших пріоритетів. Наші військові щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки, і ми не можемо залишатися осторонь. Кожна гривня, вкладена в їхню підтримку, наближає нас до перемоги, - відзначає Олена Нальотова, фінансовий директор AFINA Group. - Наша компанія системно надає допомогу військовим, лікарням, дитячим будинкам та власним співробітникам, які зараз нас захищають в лавах ЗСУ. Ми пишаємося можливістю приєднатися до зусиль та допомогти тим, хто стоїть на передовій”.

AFINA Group залишається відданою принципам соціальної відповідальності та продовжує активно залучатися до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку українського суспільства та Збройних Сил. “Допомога від AFINA Group” - це постійна підтримка ЗСУ та надання гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від війни.

Компанія співпрацює з фондами Save Ukraine та Діти Героїв, надаючи гуманітарну допомогу сім’ям і дітям, постраждалим від війни.

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія виділила близько 10 млн грн на підтримку Збройних Сил України, а також на гуманітарну допомогу лікарням та дитячим будинкам і продовжує працювати над ініціативами, спрямованими на полегшення життя українців у важкі часи.

Довідка: ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання для всієї сім’ї, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на Вінницькому заводі побутової хімії, одному з провідних виробників миючих засобів в Україні, на замовлення Afina Group.

Afina Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди Afina Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, ТМ Polar Shine, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.