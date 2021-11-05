Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники великих держкомпаній

Мільйони та сотні тисяч: скільки отримують керівники великих держкомпаній

На офіційних сайтах деяких стратегічних державних компаній опублікували розмір виплат, які отримали керівники у жовтні 2021 року.

Відповідно до вимог чинного законодавства, від жовтня цього року всі державні компанії зобов’язані щомісяця на своїх сайтах розкривати зарплати та бонуси членів правління та наглядових рад. Це стосується близько півтори тисячі підприємств, серед яких “Нафтогаз”, “Укрзалізниця, “Укрпошта” тощо.

Станом на п’ятницю, 5 листопада, частина великих компаній оприлюднила звіти за жовтень.

Зокрема, із повідомлень на офіційних сайтах стала відомою місячна зарплата керівників таких компаній:

голова ПриватБанку Герхард Бьош отримав 1,1 млн грн;

Герхард Бьош отримав 1,1 млн грн; голова “Укрпошти” Ігор Смілянський отримав 272 000 грн із надбавкою 40 800 грн;

Ігор Смілянський отримав 272 000 грн із надбавкою 40 800 грн; в. о. голови Адміністрації морських портів України Андрій Гайдуцький отримав 289 000 грн;

Андрій Гайдуцький отримав 289 000 грн; в. о. голови Укрексімбанку Сергій Єрмаков заробив 450 200 грн;

Сергій Єрмаков заробив 450 200 грн; голова Укргазбанку Андрій Кравець отримав 620 160 грн;

Андрій Кравець отримав 620 160 грн; керівник Ощадбанку Сергій Наумов заробив 1 млн грн.

Нагадаємо, попри те, що 2020 рік був збитковим для НАК “Нафтогаз України” члени правління державної компанії отримали за свою роботу сотні мільйонів гривень.

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