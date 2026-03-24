Мільйонні гонорари: скільки заробила за рік і що задекларувала Свириденко

Свириденко оприлюднила декларацію - скільки прем’єрка заробила за рік / © Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оприлюднила свою електронну декларацію за 2025 рік, де вказала майже 4,8 млн грн сукупного доходу.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі.

Згідно з документом, основну частину заробітку сформували виплати від Київської школи економіки (KSE) — понад 3,2 млн грн у вигляді гонорарів та оплат за цивільно-правовими договорами.

Заробітна плата на посаді становила 1,37 млн грн.

Ще близько 144 тис. грн Свириденко отримала від здавання майна в оренду, а також задекларувала незначні виплати від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Окремо в декларації зазначено витрати на освіту дитини, а це понад 513 тис. грн. Кошти на навчання доньки спрямував її батько.

Серед заощаджень прем’єрка вказала 138,7 тис. грн на банківських рахунках, 100 тис. грн гарантійного депозиту за орендою житла, а також 10 тис. доларів готівкою.

Задекларована нерухомість і авто

У власності Юлії Свириденко є квартира в Києві площею 33,5 кв. м, дві квартири в Чернігові (одна повністю та частка в іншій), а також земельна ділянка в Чернігівській області. Водночас у столиці вона орендує житло площею майже 93 кв. м.

У декларації зазначено користування автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як свідчать попередні декларації, доходи посадовиці зростають щороку: від 704 тис. грн 2019-го до понад 4,4 млн грн 2024-го.

