Мільйонні гонорари: скільки заробила за рік і що задекларувала Свириденко

Найбільша частина доходів прем’єрки України — це гонорари від Київської школи економіки, де посадовиця отримує виплати, згідно з цивільно-правовою угодою.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оприлюднила свою електронну декларацію за 2025 рік, де вказала майже 4,8 млн грн сукупного доходу.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі.

Згідно з документом, основну частину заробітку сформували виплати від Київської школи економіки (KSE) — понад 3,2 млн грн у вигляді гонорарів та оплат за цивільно-правовими договорами.

Заробітна плата на посаді становила 1,37 млн грн.

Ще близько 144 тис. грн Свириденко отримала від здавання майна в оренду, а також задекларувала незначні виплати від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Окремо в декларації зазначено витрати на освіту дитини, а це понад 513 тис. грн. Кошти на навчання доньки спрямував її батько.

Серед заощаджень прем’єрка вказала 138,7 тис. грн на банківських рахунках, 100 тис. грн гарантійного депозиту за орендою житла, а також 10 тис. доларів готівкою.

Задекларована нерухомість і авто

У власності Юлії Свириденко є квартира в Києві площею 33,5 кв. м, дві квартири в Чернігові (одна повністю та частка в іншій), а також земельна ділянка в Чернігівській області. Водночас у столиці вона орендує житло площею майже 93 кв. м.

У декларації зазначено користування автомобілем BMW X3 2016 року випуску.

Як свідчать попередні декларації, доходи посадовиці зростають щороку: від 704 тис. грн 2019-го до понад 4,4 млн грн 2024-го.

Нагадаємо, раніше йшлося про березневу індексацію пенсій. У ПФУ розповіли, як порахувати, наскільки зросли виплати. Цьогорічна індексація пенсій відбувається на рівні 12,1%, що більше за попередні роки. Приміром, торік цей показник був на рівні 11,5%, а 2024-го — менше 8%. Загалом у березні 2026-го пенсійні виплати мають зрости не менше ніж на 100 грн і не більше ніж на 2 595 грн.

