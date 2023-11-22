Мінагрополітики перенесло запровадження деяких вимог ЄС до молочних продуктів

До обговорення нових регуляцій виробники і спеціалісти міністерства повернуться в 2025 році.

У Міністерстві аграрної політики дослухалися до вимог виробників молочних продуктів щодо впровадження регламентів ЄС №1308/2013 та №445/2007 і перенесли їхнє обговорення на 2025 рік.

"Враховуючи позицію асоціацій українських виробників харчових продуктів ми дійшли згоди продовжити обговорення даного питання у 2025 році за ініціативи та готовності галузі", — йдеться у відповіді міністерства на запит "Телеграфа".

Спілка молочних підприємств України (СМПУ), яке виступала ініціатором допрацювання цих регуляцій, схвалює таке рішення.

"Ми вітаємо зважену позицію Міністерства аграрної політики в сфері адаптації вимог ЄС до нашого ринку. Це дає нам час сформувати спільну позицію з Європейською молочною асоціацією для подальшої інтеграції молочного сектору України до ринку ЄС", — коментує виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Нагадаємо, СМПУ вимагала від Мінагрополітики перенести запровадження деяких вимог ЄС щодо жировмісних продуктів. У березні 2024 року Спілка планує приєднатися до Європейської молочної асоціації (EDA), щоб спільно відстоювати інтересів молочного бізнесу на ринках ЄС.