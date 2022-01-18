Мінекономіки хоче розширити права на соцвідпустку для українців: що зміниться для батьків

Мінекономіки хоче розширити права на соцвідпустку для українців: що зміниться для батьків

Батьки зможуть одночасно брати відпустку для догляду за дитиною або додаткову відпустку.

Міністерство економіки України пропонує розширити права на соціальну відпустку для українських батьків.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

Відомство опублікувало проєкт закону. Двоє батьків зможуть брати потрібну їм відпустку одночасно або по черзі: у разі народження дитини, у зв'язку з пологами та догляду за дитиною. Батьки зможуть скористатися таким правом у будь-який період (до 3-х років дитини) за погодженням між собою або навіть одночасно.

Зараз у країні соціальну відпустку може оформити лише один із батьків за умови, якщо інший не використовував свою.

Автори законопроєкту переконані, що його прийняття матиме позитивний вплив на ринок праці та забезпечить рівні умови для реалізації батьками своїх обов'язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, В Україні у 2022 році у два рази підвищуватимуть розмір аліментів. Спочатку виплати зростуть від 1 липня, а потім - від 1 грудня. Відтак, діти до шести років отримуватимуть від 1010 грн до 2201 грн. Діти від 6 до 18 років – від 1370 грн двох гривень до 2744 грн.

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