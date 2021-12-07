Мінекономіки погіршило прогнози щодо зростання ВВП України у 2021 та 2022 роках

Причиною перегляду прогнозу у відомстві назвали уповільнення зростання інвестицій.

Міністерство економіки погіршило прогноз щодо зростання ВВП України у 2021 та 2022 роках.

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Про це йдеться у консенсус-прогнозі, який оприлюднило Міністерство економіки.

Таким чином, зазначається, що експерти очікують зростання ВВП у 2021 році на рівні 3,4% на відміну від раніше прогнозованих 4,1%, а у 2022 році – на 3,6% на відміну від 3,7% відповідно.

Причиною перегляду прогнозу у відомстві назвали уповільнення зростання інвестицій. Водночас у Мінекономіки вважають, що у 2023 та 2024 роках зростання вітчизняної економіки становитиме 3,4% та 4% відповідно.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський 1 грудня у щорічному посланні до парламенту заявив, що економіка України вперше за роки незалежності у 2021 досягне рекордного рівня і перевищить 190 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозував ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.