Мінекономіки прогнозує глибший обвал української економіки, ніж НБУ

Міністерство економіки вважає, що до кінця року падіння економіки України через війну може становити 35-40%.

Реальний рівень падіння ВВП буде відомим наприкінці року.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"За нашими підрахунками, за прогнозами, що робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%. Україна наразі перебуває у війні. Є військовий фронт, а є економічний фронт. Нам дуже важливо втримати економічну стабільність, втримати макростабільність і шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі", — сказала Свириденко.

З її слів, уряд вже запроваджує певні кроки з підтримки працюючих підприємств. Один з них, зокрема, стосується змін до програми "Доступне кредитування 5-7-9%".

Ще одним кроком стимулювання ділової активності буде надання дозволу на виїзд за кордон у відрядження працівникам експортоорієнтованих підприємств.

Також міністр нагадала, що в Україні триває програма з релокації бізнесу до західних областей.

"Вже більше 700 підприємств релоковані і надалі цей процес відбувається. Нам максимально важливо зберегти вже діючий бізнес", — підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що за базовим сценарієм Національного банку, економіка через війну скоротиться на 33,4%.

За оперативними даними Держстату, реальний ВВП України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, а у другому кварталі, за оцінкою Нацбанку, обвал економіки прискорився до 40%.

Західні аналітики із Світового банку прогнозують, що до кінця року ВВП України скоротиться ледь не вполовину.

Також економіст дав невтішний прогноз щодо рівня інфляції в Україні.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, якщо долар перетне позначку у 40 грн, то далі варто очікувати і по 45-50 грн.

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