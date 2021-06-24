Мінекономіки прогнозує зростання тарифів на опалення і гарячу воду: скільки доведеться платити

Мінекономіки прогнозує зростання тарифів на опалення і гарячу воду: скільки доведеться платити

Також прогнозується зростання цін на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

Міністерство економіки очікує, що цього року тарифи для населення на гарячу воду і опалення зростуть приблизно на 33% (± 3%).

Про це йдеться в опублікованому прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, який уряд схвалив наприкінці травня.

Так, згідно з цим прогнозом, у 2022 році тарифи на тепло і гарячу воду зростуть ще на 6%, у 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть:

у 2021 році на 20%;

у 2022 році - ще на 11%;

у 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Також прогнозується зростання цін на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Цього року тарифи зростуть на 10%, у 2022 році - ще на 10%, у 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко висловив припущення, що місячні ціни на газ для населення й надалі зростатимуть через його дефіцит на європейському ринку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання