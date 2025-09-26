Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України 2025 року

Економічне зростання буде скромнішим, ніж очікувалося / © Pixabay

Реальний валовий внутрішній продукт України 2025 року зросте на 2%, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

Про це йдеться в повідомленні міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору», — зазначив міністр.

Він повідомив про це після зустрічей у Нью-Йорку з ключовими інвесторами публічних ринків — Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

З його слів, мова на зустрічі йшла про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Раніше повідомлялося, що НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Тепер очікується, що ВВП збільшиться лише на 2,1% замість раніше прогнозованих 3,1%.