Для балансу між відкритою конкуренцією: в Мінекономіки розповіли про важливі зміни підходів до закупівель послуг

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Мінекономіки послідовно підтримує підхід, за якого кваліфікаційні вимоги повинні бути обґрунтованими, пропорційними предмету закупівлі та відповідати найкращим міжнародним практикам, а не слугувати інструментом штучного звуження конкуренції. Тим часом, як поінформували у міністерстві, останні зміни до Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення закупівель послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення були напрацьовані за результатами консультацій з представниками замовників, учасників ринку, галузевих об’єднань та інших заінтересованих сторін. При підготовці враховувалися як потреби замовників у забезпеченні безперервного та належного утримання доріг, так і необхідність створення рівних умов участі для суб’єктів господарювання.

За даними Мінекономіки, європейська та міжнародна практика не передбачає універсального фіксованого показника фінансової спроможності для всіх закупівель. Відповідно до Директиви 2014/24/ЄС та підходів міжнародних фінансових організацій, критерії фінансової спроможності визначаються замовником з урахуванням предмета закупівлі, її складності, вартості та ризиків виконання, а також повинні відповідати принципу пропорційності. «Міжнародна практика виходить із необхідності оцінки реальної спроможності учасника виконати майбутній контракт, а не з формального підходу щодо наявності лише повністю завершених договорів або встановленого відсотка виконання. Саме на забезпечення балансу між конкуренцією, якістю виконання робіт та недискримінаційним доступом до закупівель спрямовані запропоновані зміни», — пояснили у міністерстві.

Там повідомили, що Методичні рекомендації не встановлюють обов’язкових вимог для замовників. Остаточне рішення щодо формування тендерної документації — у тому числі щодо кваліфікаційних критеріїв — приймається замовником з урахуванням особливостей конкретного предмета закупівлі та вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

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