Міненерго та НКРЕКП вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми, - нардеп

Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

«Є очікування, і нарешті вони офіційно визнали й прораховують і розраховують (розмір тарифу на електроенергію для населення – ред.) варіанти. Дійсно, рішення приймається не Міненерго, рішення буде приймати Уряд своєю постановою. Це дійсно так. Але Міністерство готується разом з НКРЕКП, щоб, якщо буде така потреба, а мій прогноз, що, на жаль, буде, бо дефіцит коштів на все це», - сказав нардеп.

Він підкреслив, що кошти на відновлення енергосистеми треба шукати в різних джерелах. Це тариф на світло, зовнішня та бюджетна підтримка а також інвестиційні кошти.

«Є державні компанії, які залежать від бюджету, бо в них власник - держава, і вони тільки з бюджету можуть інвестувати в цей ремонт. Тому я думаю, що цей варіант, на жаль, виглядає реалістичним», - підсумував він.

Раніше Кучеренко заявляв, що тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути встановлений на рівні, який би покривав собівартість виробництва електроенергії.