Міненерго подякувало ДТЕК та Fluence за зміцнення енергетичної стійкості України

«Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень», – заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, введений комплекс має беззаперечне значення для енергетичної стійкості країни та забезпечує додаткові можливості балансування енергосистеми в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Загальна ємність системи становить 400 МВт·год, що дозволить забезпечити електроенергією близько 600 тис. домогосподарств упродовж двох годин. До складу комплексу входять шість об’єктів у Київській та Дніпропетровській областях. Інвестиції в проєкт становили €125 млн.

Гринчук додала, що цей крок також сприятиме виконанню Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.