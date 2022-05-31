Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / Фото: pixabay.com

Мінфін: Бюджет лише на третину фінансується з власних доходів, решта - позики

Мінфін: Бюджет лише на третину фінансується з власних доходів, решта - позики

Доходи до держбюджету, за найоптимістичними оцінками, зараз покривають лише одну третину видатків.

Державний бюджет України лише на третину фінансується з власних надходжень. Дві інші третини – позики та міжнародна допомога.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, до кінця травня влада очікує до 60 млрд грн надходжень до держбюджету від податкової та митниці, "але це не ті цифри, які були до війни".

Так, від митниці Україна отримує дохід у 26-30% у порівнянні з довоєнними показниками, від податкової - 75%. Проте, порівнюючи з березнем-квітнем цього року ситуація є покращується.

Водночас, зросли й видатки бюджету. Три чверті коштів спрямовуються на військові потреби, від 10 до 15 млрд грн щомісяця тратять на гуманітарні програми, зокрема на підтримку тимчасово переміщених осіб та виплати по 6500 грн допомоги.

"Бюджет зараз у такому стані, що на наші доходи ми зараз дивимося у вторинному контексті, первинний - це як залучити міжнародну грантову та кредитну допомогу. Наші доходи, за найоптимістичними оцінками, зараз покривають лише одну третину наших видатків. Дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів – внутрішніх і зовнішніх", – зазначив Марченко.

Раніше повідомлялося, що багатьом українцям доведеться виживати на 175 гривень на день: що можна придбати.

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