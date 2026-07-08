Мінфін готує масштабну реформу для ФОП 2-ї та 3-ї груп: що зміниться

Реформа для ФОПів / © pexels.com

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У Міністерстві фінансів України готують масштабні зміни для фізичних осіб-підприємців другої та третьої груп. Реформа передбачає перегляд правил сплати податків, поступову трансформацію спрощеної системи та запровадження єдиних вимог щодо ПДВ для більшої кількості бізнесів.

Про це пише Finclub.

В Україні готують зміни для ФОПів 2-ї та 3-ї груп

Такі зміни є однією з ключових умов для отримання чергових траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу. Про це розповіла заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

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За її словами, Україна має виконати низку умов, погоджених із європейськими партнерами. Однією з них є поступове реформування спрощеної системи оподаткування та уніфікація правил для різних категорій платників податків.

У профільному відомстві зазначають, що зміни для ФОПів слугуватимуть лише першим етапом глобального оновлення податкового законодавства. Наразі Мінфін розробляє законопроєкт про адміністрування ПДВ, який передбачає перехід до ризик-орієнтованої моделі контролю.

Це має підвищити ефективність перевірки податкових накладних і знизити кількість необґрунтованих блокувань.

Процес оновлення розподілено на два етапи:

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Перший етап: вдосконалення чинної системи контролю для виявлення податкових махінацій і так званих «скруток». Другий етап: євроінтеграція України та впровадження європейських правил адміністрування ПДВ.

Що зміниться для платників ПДВ

Окрему увагу в уряді приділяють перегляду чинних пільг і правил застосування ПДВ. Наразі підприємці третьої групи можуть обирати між двома варіантами — сплатою 5% єдиного податку без ПДВ чи сплатою 3% єдиного податку з окремим нарахуванням ПДВ.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримав потребу у виконанні реформ і зобов’язань перед партнерами. Він додав, що ліміти щодо застосування ПДВ мають бути однаковими для всіх платників податків.

Водночас нардеп вважає, що практичне запровадження таких норм доцільно відкласти до закінчення війни.

Ініціатива розширення сфери застосування ПДВ для ФОПів обговорюється вже доволі давно. Під час перемовин між українським урядом і представниками Міжнародного валютного фонду розглядалася можливість відтермінувати зміни до 2027 року.

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Початкова пропозиція уряду передбачала запровадження обов’язкового ПДВ для всіх ФОПів із річним доходом понад 1 мільйон гривень. Згодом поріг хотіли підвищити до 4 мільйонів на рік. Наразі відповідний законопроєкт до Верховної Ради ще не потрапив.

Податки в Україні: останні новини

Нагадаємо, очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що до кінця війни систему єдиного податку для ФОПів не змінюватимуть.

Водночас після закінчення воєнного стану планується фундаментальна реформа за польським зразком, яка передбачена Національною стратегією доходів на 2024–2030 роки. Ухвалювати це рішення буде змушене вже наступне скликання парламенту.

Нова модель передбачатиме обов’язкові РРО, ліміт доходів до €2 млн та єдиний поріг звільнення від ПДВ для всіх платників. Ставки єдиного податку будуть диференційованими залежно від виду діяльності: від 3% для торгівлі до 10% і більше — для послуг. Крім того, реформа включатиме перегляд оподаткування доходів фізичних осіб із запровадженням прогресивної шкали.

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За словами депутата, всі зміни мають впроваджуватися комплексно, а не частинами. Водночас Гетманцев підтримав можливість ухвалення вже цього року закону щодо спрощення адміністрування ПДВ, який, зокрема, має звільнити ФОПів від блокування податкових накладних до досягнення граничного ліміту.

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