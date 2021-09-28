Мінфін підрахував ефективність президентської програми 5-7-9%: видано понад 63,6 млрд грн кредитів

Від старту програми президента банки видали підприємцям 24 114 кредитів.
Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує розвиватися – за тиждень у межах програми видано 439 кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
Такі дані за підсумками виконання програми станом на 28 вересня оприлюднило Міністерство фінансів України.
Від моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 24 114 кредитів на загальну суму 63,6 млрд грн. З них:
- 7,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
- 34,51 млрд грн у якості антикризових кредитів;
- 21,43 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.
З умовами участі у Держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%", переліком уповноважених банків та історіями успіху підприємців можна ознайомитись за посиланням. Станом на 28 вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 38 банками.
Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 28 вересня банками підписано 871 кредитний договір на загальну суму 746,43 млн грн.
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