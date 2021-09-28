Мінфін підрахував ефективність президентської програми 5-7-9%: видано понад 63,6 млрд грн кредитів

Від старту програми президента банки видали підприємцям 24 114 кредитів.

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує розвиватися – за тиждень у межах програми видано 439 кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

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Такі дані за підсумками виконання програми станом на 28 вересня оприлюднило Міністерство фінансів України.

Від моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 24 114 кредитів на загальну суму 63,6 млрд грн. З них:

7,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

34,51 млрд грн у якості антикризових кредитів;

21,43 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

З умовами участі у Держпрограмі "Доступні кредити 5-7-9%", переліком уповноважених банків та історіями успіху підприємців можна ознайомитись за посиланням. Станом на 28 вересня 2021 року Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 38 банками.

Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 28 вересня банками підписано 871 кредитний договір на загальну суму 746,43 млн грн.

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