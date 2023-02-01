Мінфін США запровадив нові санкції проти Росії: у переліку відомий торговець зброєю

Амерканські санкції запроваджено, зокрема, щодо громадянина Росії, Ізраїлю та Кіпру Ігора Зіменкова та його сина Джонатана, які брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю РФ.

У середу, 1 лютого, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, пов’язаних з мережею ухилення від санкцій, яка підтримує військово-промисловий комплекс Росії.

Про це повідомили на сайті Мінфіну США.

Санкції запроваджено проти 10 фізичних та 12 юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали Росії ухилятись від попередніх санкцій.

"Відчайдушні спроби Росії обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчили для російського військово-промислового комплексу відновлення військової машини Путіна", - цитують у повідомленні заступника міністра фінансів Воллі Адеємо.

Обмеження застосовані щодо підприємств та компаній, які розташовані в Болгарії, Ізраїлі, Латвії, Сінгапурі та на Кіпрі. Усі вони пов'язані з відомим торговцем зброєю Ігорем Зіменковим, який має громадянство Росії, Ізраїлю та Кіпру, а також його сином – Джонатаном Зіменковим.

Згадані особи використовували підставні компанії для того, щоб мати змогу оплачувати проекти, пов'язані з оборонною промисловістю РФ. Зокрема, вони постачали російській компанії високотехнологічні пристрої після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

"Деякі члени мережі Зіменкова також підтримувала підсанкційні державні російські оборонні компанії ВАТ Рособоронекспорт і державну корпорацію Ростех, які є ключовими частинами військово-промислового комплексу Росії", - йдеться у повідомленні.

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Персональні санкції запроваджено також щодо учасників мережі Зіменкова, серед яких кіпрський торговець зброєю Олександр Вольфович тва двоє його дорослих синів.

"У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності зазначених вище осіб, які знаходяться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблоковано", - повідомляє американський Мінфін.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд назвала обов’язкові умови пом’якшення санкцій проти депутатів Держдуми РФ.

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