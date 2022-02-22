Санкції США проти Росії: у списку обмежень - два російські банки, 42 компанії та діти чиновників

Санкції США проти Росії: у списку обмежень - два російські банки, 42 компанії та діти чиновників

Санкції запровадили через російську агресію проти України.

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.

Мінфін також повідомив, що персональні санкції будуть запроваджені проти дітей російських чиновників:

Дениса Бортникова (син голови ФСБ РФ Олександра Бортникова),

Петра Фрадкова (син експрем'єра РФ Михайла Фрадкова),

Володимира Кирієнка (син заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка).

Раніше президент США Джо Байден заявив у відеозверненні, що Сполучені Штати запровадять від 23 лютого "санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також. Як ми сказали, "Півничний потік-2" не буде просуватися".

Також запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

"Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках", - сказав Байден.

Президент США додав, що це перший пакет санкцій. І вони можуть бути посиленими у разі подальшої агресії РФ.

Перед цим Байден запровадив економічні санкції проти "ДНР" та "ЛНР" - заборонив будь-які фінансові та економічні зв'язхки з терористами та компаніями, що там розтошовані.

США розглядають дії Росії як початок вторгнення до України і обіцяють запровадити пакет санкцій

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