Санкції США проти Росії: у списку обмежень - два російські банки, 42 компанії та діти чиновників

Санкції запровадили через російську агресію проти України.
Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.
Мінфін також повідомив, що персональні санкції будуть запроваджені проти дітей російських чиновників:
- Дениса Бортникова (син голови ФСБ РФ Олександра Бортникова),
- Петра Фрадкова (син експрем'єра РФ Михайла Фрадкова),
- Володимира Кирієнка (син заступника голови АП РФ Сергія Кирієнка).
Раніше президент США Джо Байден заявив у відеозверненні, що Сполучені Штати запровадять від 23 лютого "санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також. Як ми сказали, "Півничний потік-2" не буде просуватися".
Також запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.
"Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках", - сказав Байден.
Президент США додав, що це перший пакет санкцій. І вони можуть бути посиленими у разі подальшої агресії РФ.
Перед цим Байден запровадив економічні санкції проти "ДНР" та "ЛНР" - заборонив будь-які фінансові та економічні зв'язхки з терористами та компаніями, що там розтошовані.
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.